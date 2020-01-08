Рівненська АЕС ввела в експлуатацію комплекс із переробки радіоактивних відходів

На Рівненській атомній електростанції (РАЕС) ввели в експлуатацію комплекс із переробки радіоактивних відходів (КПРАВ).

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"27 грудня 2019 року завершено введення в експлуатацію комплексу з переробки радіоактивних відходів (КПРАВ) Рівненської АЕС. Це означає, що відтепер КПРАВ є повноправним об’єктом технологічного комплексу РАЕС", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що безпечне функціонування обладнання та систем КПРАВ під час виконання регламентного технологічного процесу переробки радіоактивних відходів (РАВ) підтверджено і визнано, що комплекс з переробки радіоактивних відходів Рівненської АЕС та діяльність з переробки РАВ відповідають вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

Як відомо, Рівненська атомна електростанція розташована на північному заході Рівненської області в м. Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.