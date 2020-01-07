Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергомережі

Після усунення зауважень енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі.

Про це інформує пресцентр Енергоатому.

“Енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень. Перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі. Зауважень до роботи основного устаткування наявних енергоблоків та персоналу немає”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

В "Енергоатомі" нагадують, що 4 січня 2020 року о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

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До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).