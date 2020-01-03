Енергоатом звернувся до Комітету Ради щодо проблеми компенсації населенню зон АЕС

НАЕК «Енергоатом» звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням підтримати законопроект № 2526 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження)».

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Цей законопроект вже підтримали Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування. На сьогодні проект потребує підтримки профільного Комітету з питань бюджету та внесення його за встановленою процедурою на розгляд ВР України.

У листі за підписом керівника НАЕК «Енергоатом» Павла Павлишина на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Юрія Арістова наголошується, що у той час як НАЕК «Енергоатом» у повному обсязі виконує свої функції із відрахування компенсаційного збору, органи місцевої влади отримують кошти, що значно менші ніж встановлено Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Так, з моменту запровадження дії механізму оплати і використання коштів від збору (2010 – 2019 роки) сума перерахувань Енергоатома до спеціального фонду державного бюджету склала 2 млрд 708 млн грн. Водночас, за цей період органам місцевого самоврядування перераховано лише 1 млрд 66,9 млн грн, що майже вдвічі менше ніж передбачено чинним законодавством.

Причиною недоотримання місцевими громадами більш ніж половини коштів, перерахованих Енергоатомом, стало прийняття Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, яким збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення зон спостереження АЕС було віднесено до доходів загального фонду Державного бюджету України без жодної гарантії отримання коштів громадами зон спостереження. «На адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» надходять численні звернення від органів місцевого самоврядування, що розташовані на території зон спостереження АЕС, щодо отримання у повному обсязі соціально-економічної компенсації ризику від їх діяльності, яка встановлена Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», – йдеться у листі.

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження)» № 2526 від 04.12.2019 відносить збір на соціально-економічну компенсацію ризику виключно до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України та передбачає спрямування усіх отриманих коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам з метою фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. За ці кошти будуть будуватися та ремонтуватися захисні споруди цивільного захисту, закупатися засоби індивідуального захисту органів дихання та препарати стабільного йоду, проводитися навчання населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання. Також це дозволить забезпечити кошти для реалізації проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об’єктів, як навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, спорту, об’єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем зв’язку.

У листі окремо наголошується, що законопроект не потребує виділення коштів із Державного бюджету України.