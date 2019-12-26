Держатом продовжив експлуатацію третього енергоблоку Южно-Української АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України ухвалила рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 Южно-Української АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Держатомрегулювання.

«26 грудня 2019 року голова Держатомрегулювання Григорій Плачков підписав та урочисто вручив т. в. о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Павлу Павлишину ліцензію на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №3 Южно-Української АЕС. Також відбулось засідання Ліцензійної комісії Держатомрегулювання та рекомендовано переоформити ліцензію ЕО №000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №3 ЮУАЕС», - йдеться у повідомленні.

Плачков наголосив, що проєктний термін експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС завершується 10 лютого 2020 року. Для переходу до довгострокової експлуатації ДП «НАЕК «Енергоатом» обрано варіант, згідно з яким експлуатуючою організацією здійснено протягом проєктного строку експлуатації організаційно-технічні заходи для продовження експлуатації та переходу до довгострокової експлуатації.

Рішення щодо можливості довгострокової експлуатації енергоблока приймається Держатомрегулювання на основі результатів переоцінки його безпеки.

Було проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока № 3 Южно-Української АЕС під час довгострокової експлуатації, а також громадські обговорення та слухання.

23 грудня 2019 року Колегія Держатомрегулювання затвердила Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 Южно-Української АЕС та визнала обґрунтованою можливість його безпечної експлуатації на визначених рівнях потужності.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня пройшли громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС. Це вже одинадцятий атомний енергоблок в Україні, ресурс якого буде продовжено; активна зона реактора енергоблока повністю завантажена паливом Westinghouse.

Під час громадських слухань голова Держатомрегулювання повідомив, що наступного року також розглядатиметься питання про продовження строку експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС. Це останній блок, який був побудований ще за радянських часів; він теж повністю завантажений паливом Westinghouse. Наразі виконуються роботи з продовження терміну експлуатації блоку, який закінчується 27 травня 2020 року.