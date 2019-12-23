Блок №3 ЮУАЕС став першим мільйонником, ресурс якого продовжать до завершення терміну експлуатації
Про це повідомляє преслужба Енергоатому.
Зазначимо, що всі необхідні заходи були виконані завчасно, незважаючи на важке фінансове становище НАЕК «Енергоатом», в якому Компанія опинилася через системне недофінансування багатьох виробничих програм та програм з розвитку.
На засіданні Колегії Держатомрегулювання, яке відбулося під головуванням очільника Державної інспекції ядерного регулювання України Григорія Плачкова сьогодні, 23 грудня, було одноголосно прийнято рішення затвердити Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 ЮУ АЕС, визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока, встановити дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблока – 10 лютого 2030 року. А також – переоформити ліцензію на право здійснення діяльності «Експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС».
Як зазначив у своєму виступі генеральний директор Южно-Української АЕС Володимир Лісніченко, «всі роботи з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, будівель та споруд у відповідності до затвердженої Програми завершені в повному обсязі. Під час планово-попереджувальних ремонтів у найкоротші строки вдалося також виконати заміну обладнання системи нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблока №3. За результатами оцінки технічного стану, за його словами, отримано значні ресурсні запаси з обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.
«Виконана та встановлена кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови оточуючого середовища для 1134 позицій обладнання, на сейсмічні впливи – для 2460 позицій. Відповідно до програми підготовки енергоблоку №3 ЮУАЕС до експлуатації в понадпроектний термін заплановано виконати 101 захід, з яких до продовження ресурсу – 81. Всі вони виконані», - наголосив Володимир Лісніченко.
Він також повідомив, що у Звіті з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблоку №3 ЮУАЕС експлуатуючою організацією обґрунтована можливість безпечної експлуатації енергоблока в понадпроектний період, сам Звіт пройшов державну експертизу з ядерної та радіаційної безпеки.
Як наголосив генеральний директор ЮУАЕС, відповідно до нормативних документів України, рекомендацій МАГАТЕ та Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) на третьому «мільйоннику» в повному обсязі виконано оцінку 14 чинників безпеки та комплексний аналіз безпеки. Відповідно до «Загальних станів безпеки атомних станцій», АЕС відповідає вимогам безпеки, якщо в результаті запроваджених технічних і організаційних заходів частота плавлення активної зони (ЧПАЗ) не перевищує 1е10-4 на реактор у рік (тобто одна подія на 10 тисяч років), а частота граничного аварійного викиду (ЧГАВ) - не вище за 1е10-5, що відповідає одній події на 100 тисяч років. Згідно з проведеним аналізом безпеки, ЧПАЗ дорівнює1,60e10-5, а ЧГАВ – 1,15е10-6, що на порядок краще за нормативи.
Начальник відділення аналізу міцності та надійності ядерних установок Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) Олег Зелений доповів Колегії ДІЯРУ про результати Державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблока №3 ЮУАЕС. Він наголосив, що за результатами експертизи матеріалів ЗППБ не виявлено факторів, які б вказали на неможливість продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС.
У своєму виступі заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок – начальник відділу ліцензування діючих ядерних установок – державний інспектор Держатомрегулювання Валерій Бугай зазначив, що результати комплексного аналізу безпеки, прогнозування технічного стану енергоблока №3 ЮУАЕС, обліку впливу старіння, проведених модернізацій, досвіду експлуатації, змін вимог нормативно-правових актів і характеристик розташування майданчика станції, отримані при проведенні періодичної переоцінки безпеки, підтверджують можливість безпечної експлуатації енергоблока до завершення наступної переоцінки безпеки – 10 лютого 2030 року.
Довідка. Рішення про продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС Державна інспекція ядерного регулювання України приймає після вивчення та затвердження Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблока, в якому експлуатуюча організація обґрунтовує можливість безпечної довгострокової експлуатації блока. Раніше Держатомрегулювання здійснило державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока №3 ЮУАЕС. Згідно із висновками ДІЯРУ, матеріалами ЗППБ енергоблока №3 ЮУАЕС підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час довгострокової експлуатації енергоблока захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. Проектний термін експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС закінчиться 10 лютого 2020 року. Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, за умови підтвердження рівня їх безпеки регулюючим органом, є визнаною у світі практикою та дозволяє зберегти існуючий рівень енергогенерації в Україні.