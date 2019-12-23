Блок №3 ЮУАЕС став першим мільйонником, ресурс якого продовжать до завершення терміну експлуатації

Южно-Українська АЕС першою з вітчизняних атомних електростанцій виконала всі необхідні заходи та отримала схвалення Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №3 з реактором ВВЕР-1000 ще до завершення його проектного терміну експлуатації.

Про це повідомляє преслужба Енергоатому.

Зазначимо, що всі необхідні заходи були виконані завчасно, незважаючи на важке фінансове становище НАЕК «Енергоатом», в якому Компанія опинилася через системне недофінансування багатьох виробничих програм та програм з розвитку.

На засіданні Колегії Держатомрегулювання, яке відбулося під головуванням очільника Державної інспекції ядерного регулювання України Григорія Плачкова сьогодні, 23 грудня, було одноголосно прийнято рішення затвердити Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 ЮУ АЕС, визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока, встановити дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблока – 10 лютого 2030 року. А також – переоформити ліцензію на право здійснення діяльності «Експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС».

Як зазначив у своєму виступі генеральний директор Южно-Української АЕС Володимир Лісніченко, «всі роботи з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, будівель та споруд у відповідності до затвердженої Програми завершені в повному обсязі. Під час планово-попереджувальних ремонтів у найкоротші строки вдалося також виконати заміну обладнання системи нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблока №3. За результатами оцінки технічного стану, за його словами, отримано значні ресурсні запаси з обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

«Виконана та встановлена кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови оточуючого середовища для 1134 позицій обладнання, на сейсмічні впливи – для 2460 позицій. Відповідно до програми підготовки енергоблоку №3 ЮУАЕС до експлуатації в понадпроектний термін заплановано виконати 101 захід, з яких до продовження ресурсу – 81. Всі вони виконані», - наголосив Володимир Лісніченко.

Він також повідомив, що у Звіті з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблоку №3 ЮУАЕС експлуатуючою організацією обґрунтована можливість безпечної експлуатації енергоблока в понадпроектний період, сам Звіт пройшов державну експертизу з ядерної та радіаційної безпеки.

Як наголосив генеральний директор ЮУАЕС, відповідно до нормативних документів України, рекомендацій МАГАТЕ та Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) на третьому «мільйоннику» в повному обсязі виконано оцінку 14 чинників безпеки та комплексний аналіз безпеки. Відповідно до «Загальних станів безпеки атомних станцій», АЕС відповідає вимогам безпеки, якщо в результаті запроваджених технічних і організаційних заходів частота плавлення активної зони (ЧПАЗ) не перевищує 1е10-4 на реактор у рік (тобто одна подія на 10 тисяч років), а частота граничного аварійного викиду (ЧГАВ) - не вище за 1е10-5, що відповідає одній події на 100 тисяч років. Згідно з проведеним аналізом безпеки, ЧПАЗ дорівнює1,60e10-5, а ЧГАВ – 1,15е10-6, що на порядок краще за нормативи.

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Начальник відділення аналізу міцності та надійності ядерних установок Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) Олег Зелений доповів Колегії ДІЯРУ про результати Державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблока №3 ЮУАЕС. Він наголосив, що за результатами експертизи матеріалів ЗППБ не виявлено факторів, які б вказали на неможливість продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС.

У своєму виступі заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок – начальник відділу ліцензування діючих ядерних установок – державний інспектор Держатомрегулювання Валерій Бугай зазначив, що результати комплексного аналізу безпеки, прогнозування технічного стану енергоблока №3 ЮУАЕС, обліку впливу старіння, проведених модернізацій, досвіду експлуатації, змін вимог нормативно-правових актів і характеристик розташування майданчика станції, отримані при проведенні періодичної переоцінки безпеки, підтверджують можливість безпечної експлуатації енергоблока до завершення наступної переоцінки безпеки – 10 лютого 2030 року.

Довідка. Рішення про продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС Державна інспекція ядерного регулювання України приймає після вивчення та затвердження Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблока, в якому експлуатуюча організація обґрунтовує можливість безпечної довгострокової експлуатації блока. Раніше Держатомрегулювання здійснило державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока №3 ЮУАЕС. Згідно із висновками ДІЯРУ, матеріалами ЗППБ енергоблока №3 ЮУАЕС підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час довгострокової експлуатації енергоблока захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. Проектний термін експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС закінчиться 10 лютого 2020 року. Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, за умови підтвердження рівня їх безпеки регулюючим органом, є визнаною у світі практикою та дозволяє зберегти існуючий рівень енергогенерації в Україні.