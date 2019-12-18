Енергоатом отримає ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse
Про це під час громадських слухань щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №3 Южно-Української АЕС журналістам розповів голова Державної інспекції з ядерного регулювання Григорій Плачков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У ДІЯРУ до палива Westinghouse, до його дослідно-промислової експлуатації питань немає. Воно експлуатується безпечно", - сказав Плачков.
За його словами, ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse на блоці №3 ЮУАЕС буде видано або під новий рік, або на початку наступного року.
Як повідомлялося, ДІЯРУ провела громадські слухання з питання продовження строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС. У 2018 році він став першим енергоблоком в Україні, який почав працювати виключно на паливі компанії Westinghouse.
У 2020 році видача ліцензії на промислову експлуатацію палива Westinghouse відбудеться також на блоці №5 ЗАЕС.
У планах Енергоатома на 2020 рік - повне завантаження паливом Westinghouse активної зони енергоблоку №1, у 2021 році – енергоблоків №3, 4 Запорізької АЕС. Через рік після цього, за умови успішної дослідної експлуатації, альтернативне використання палива перейде у промислове.
Три блоки ЗАЕС – перший, третій та четвертий – мають зараз змішане завантаження в активній зоні палива Westinghouse та російського палива ТВЕЛ.
Westinghouse є одним із двох постачальників палива для України, починаючи з 2005 року, коли перші шість збірок були завантажені в третій енергоблок Южно-Української АЕС.