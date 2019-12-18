Енергоатом отримає ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse

Наприкінці грудня або на початку січня ДП "НАЕК "Енергоатом" може отримати ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse. Компанія готує обґрунтування для отримання документа.

Про це під час громадських слухань щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №3 Южно-Української АЕС журналістам розповів голова Державної інспекції з ядерного регулювання Григорій Плачков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У ДІЯРУ до палива Westinghouse, до його дослідно-промислової експлуатації питань немає. Воно експлуатується безпечно", - сказав Плачков.

За його словами, ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse на блоці №3 ЮУАЕС буде видано або під новий рік, або на початку наступного року.

Як повідомлялося, ДІЯРУ провела громадські слухання з питання продовження строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС. У 2018 році він став першим енергоблоком в Україні, який почав працювати виключно на паливі компанії Westinghouse.

У 2020 році видача ліцензії на промислову експлуатацію палива Westinghouse відбудеться також на блоці №5 ЗАЕС.

У планах Енергоатома на 2020 рік - повне завантаження паливом Westinghouse активної зони енергоблоку №1, у 2021 році – енергоблоків №3, 4 Запорізької АЕС. Через рік після цього, за умови успішної дослідної експлуатації, альтернативне використання палива перейде у промислове.

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Три блоки ЗАЕС – перший, третій та четвертий – мають зараз змішане завантаження в активній зоні палива Westinghouse та російського палива ТВЕЛ.

Westinghouse є одним із двох постачальників палива для України, починаючи з 2005 року, коли перші шість збірок були завантажені в третій енергоблок Южно-Української АЕС.