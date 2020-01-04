На Южно-Українській АЕС спрацював автоматичний захист, вимкнули третій енергоблок

На Южно-Українській АЕС через спрацювання автоматичного захисту відключено від мережі енергоблок №3, причини з'ясовуються.

Про це повідомляє пресцентр Енергоатому.

"4 січня 2020 року о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту. Причини спрацювання захисту з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на ЮУ АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

В даний час в роботі перебувають два енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

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Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).