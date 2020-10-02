Зеленський приїхав до Чернівців

Президент України Володимир Зеленський напередодні увечері прибув до Чернівців. Він прогулявся вечірнім містом із місцевими керівниками.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

Він виклав відповідне відео вечірньої прогулянки на вулиці Ольги Кобилянської у Чернівцях.

"Наше особливе атмосферне місто! Президенту подобається, роботи багато, але і перспектив також!", - підписав відео голова ОДА.

Президент разом з іншими чиновниками зупинився послухати вуличного музиканта на цій вулиці.

Також світлиною із Президентом у центрі Чернівців поділився на своїй сторінці у Фейсбуці голова місцевого осередку провладної партії "Слуга народу" Віталій Другановський.

Крім того, очевидці повідомили кореспонденту Укрінформу, що сьогодні вранці помітили Президента разом із головою ОДА на ранковій пробіжці Чернівцями.

Як повідомляли на сайті Чернівецької ОДА, 2 жовтня 2020 року Президент Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.

У коментарі кореспонденту Укрінформу голова місцевого осередку партії "Слуга народу" в Чернівецькій області раніше повідомляв, що Президент планує відвідати збудовані нові мости у селі Розтоки Путильського району.

У пресслужбі обласної адміністрації не повідомили, які саме об'єкти планує відвідати президент. Там зазначили, що після відвідування запланованих об'єктів Володимир Зеленський поспілкується зі ЗМІ на території Чернівецького національного університету.

Фото: ОП