Зеленському показали підприємство на Рівненщині, яке експортує весільні сукні у 20 країн

Президент Володимир Зеленський на Рівненщині ознайомився з діяльністю сімейного підприємства, яке займається пошиттям високоякісних ексклюзивних весільних суконь.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Директор підприємства Андрій Мединський розповів, що продукцію фірма експортує у понад 20 країн світу, передусім до країн ЄС.

«У більш як 20 країн ми експортуємо зараз. Маємо до тисячі клієнтів. Переважно Європа. Найважче було для нас перейти цей бар'єр, що вони нас бояться. 90% продукції на ринку шиють у Китаї. Виявляється, наша продукція краща. Крім того, дешевша», - сказав він.

Як зазначається, за кордоном продаж продукції відбувався шляхом участі у виставках у Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Барселоні, Варшаві, Дюссельдорфі, Ессені, Атланті.

Власники виробництва розповіли, що наразі впроваджуються сучасні системи автоматизації, проводиться реорганізація, збільшуються виробничі площі – до 5 тис. кв. м.

За їхніми словами, на фірмі працюють 120 осіб. Тут також створений центр з підготовки кадрів. Попри пандемію, підприємство готове збільшити чисельність працівників на 100 осіб та подвоїти їх кількість у наступному році.

Своєю чергою Президент позитивно оцінив швидкість опанування нового фаху за допомогою центру підготовки кадрів – протягом шести місяців. Він також відзначив рівень середньої заробітної плати на підприємстві, що становить майже 12 тис. грн.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Рівненській області.

фото: ОП