Президента чекають на Буковині 2 жовтня
Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник обласного осередку партії "Слуга народу" Віталій Другановський.
"Є інформація, що Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку в нашу область 2 жовтня. Уже відомо, що він відвідає збудовані мости у Розтоках (село в Путильському районі - ред.). Також йому покажуть ще один об'єкт "Великого будівництва", але поки що узгоджують, який саме", - сказав Другановський.
За його словами, повну програму перебування Президента в області ще узгоджують.
Минулого разу Президент відвідував Чернівецьку область 8-9 липня цього року. Тоді він ознайомився із ходом робіт на об'єктах "Великого будівництва" та пообіцяв місцевим мешканцям збудувати до кінця року новий міст у селі Маршинці Новоселицького району.
Фото: ОП