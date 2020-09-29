Президента чекають на Буковині 2 жовтня

У Чернівецькій області очікують Президента Володимира Зеленського 2 жовтня.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник обласного осередку партії "Слуга народу" Віталій Другановський.

"Є інформація, що Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку в нашу область 2 жовтня. Уже відомо, що він відвідає збудовані мости у Розтоках (село в Путильському районі - ред.). Також йому покажуть ще один об'єкт "Великого будівництва", але поки що узгоджують, який саме", - сказав Другановський.

Читайте також: Зеленський призначив голів РДА у шести областях

За його словами, повну програму перебування Президента в області ще узгоджують.

Минулого разу Президент відвідував Чернівецьку область 8-9 липня цього року. Тоді він ознайомився із ходом робіт на об'єктах "Великого будівництва" та пообіцяв місцевим мешканцям збудувати до кінця року новий міст у селі Маршинці Новоселицького району.

Фото: ОП