Зеленський призначив голів РДА у шести областях

Президент України Володимир Зеленський призначив сімох керівників районних державних адміністрацій у Сумській, Львівській, Київській, Запорізькій, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Відповідні розпорядження від 28 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Так, на Сумщині Зеленський призначив Мирослава Бібика головою Буринської районної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Василя Бойка "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".

Також призначено Дениса Ващенка головою Роменської РДА Сумської області.

На Львівщині глава держави призначив Юрія Шпака головою Яворівської районної державної адміністрації.

У Київській області призначено голову Володарської районної державної адміністрації - нею стала Світлана Шелест.

Читайте також: Зеленський змінив голів у шести РДА

Крім того, Президент призначив у Запорізькій області Вікторію Васильчишину головою Приморської РДА, звільнивши з цієї посади Артема Попова згідно з поданою ним заявою.

На Вінниччині головою Козятинської районної державної адміністрації призначено Костянтина Поперечного, на Хмельниччині — Юрія Завальнюка головою Чемеровецької РДА.