Зеленський змінив голів у шести РДА

Зеленський змінив голів у шести РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації керівник шести районних державних адміністрацій на Вінниччині, Київщині та Луганщині.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема звільнив Ярослава Петренка з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області (розпорядження №458/2020-рп) та Євгена Погорєлого з посади голови Старобільської РДА Луганської області (розпорядження №459/2020-рп).

Згідно з документами, посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.

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Водночас глава держави призначив Ларису Головашич головою Гайсинської РДА (розпорядження №460/2020-рп), Зінаїду Бутенко - головою Погребищенської РДА Вінницької області (розпорядження №461/2020-рп); Аліну Бурдак - головою Бородянської РДА (розпорядження №462/2020-рп) та Євгена Петрука - головою Васильківської РДА Київської області (розпорядження №463/2020-рп).

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