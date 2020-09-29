Зеленський розповів вінницьким студентам, яким гаслом керується в житті

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Вінницького національного технічного університету та порадив їм ніколи не здаватися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

“Під час робочої поїздки на Вінниччину Президент України Володимир Зеленський відвідав Вінницький національний технічний університет”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Президент поспілкувався зі студентами вишу та поділився своїм життєвим досвідом на посаді Президента.

«Жити цікаво можна, лише багато працюючи, бо тоді будуть результати й будуть перемоги», – наголосив Зеленський.

Також він поділився основним гаслом, яким керується у своєму житті.

«Хочу сказати – не можна здаватися. Ніколи! Тільки вперед, тільки до перемоги! І в будь-яких випадках, у будь-яких темах», – зазначив Президент.

Окрім того, глава держави ознайомився з технічними розробками студентів.

“Також Глава держави присвоїв звання «Заслужений економіст України» деканові факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Миколі Небаві”, - інформує сайт Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.

фото: ОП