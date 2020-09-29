Зеленський розповів вінницьким студентам, яким гаслом керується в житті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.
“Під час робочої поїздки на Вінниччину Президент України Володимир Зеленський відвідав Вінницький національний технічний університет”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Президент поспілкувався зі студентами вишу та поділився своїм життєвим досвідом на посаді Президента.
«Жити цікаво можна, лише багато працюючи, бо тоді будуть результати й будуть перемоги», – наголосив Зеленський.
Також він поділився основним гаслом, яким керується у своєму житті.
«Хочу сказати – не можна здаватися. Ніколи! Тільки вперед, тільки до перемоги! І в будь-яких випадках, у будь-яких темах», – зазначив Президент.
Окрім того, глава держави ознайомився з технічними розробками студентів.
“Також Глава держави присвоїв звання «Заслужений економіст України» деканові факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Миколі Небаві”, - інформує сайт Президента.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.
фото: ОП