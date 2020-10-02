На Луганщині локалізували один із осередків лісової пожежі

На Луганщині рятувальники локалізували займання лісової підстилки на площі близько 50 га поблизу села Чмирівка Старобільського району.

Як передає Укрінформ про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що осередок поблизу с. Чмирівка загорання лісової підстилки на площі близько 50 га о 16:23 локалізовано. Триває ліквідація пожежі.

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області, виявлено тіла 8 осіб, з яких троє загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, один – від отриманих опіків,

троє – від серцевих нападів. Причина смерті ще однієї особи встановлюється. Вважаються зниклими безвісті 4 особи.

Травмовано 18 осіб, у тому числі 3 співробітника ДСНС.

Внаслідок пожеж загинуло 8 осіб та 18 осіб госпіталізовано.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Станом на ранок 2 жовтня площа пожеж становила понад 13 тисяч гектарів, пізніше повідомили про збільшення площі пожежі на понад 19 тисяч га.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок пожеж загинули 11 осіб, 17 людей постраждали від опіків або отруєння чадним газом, евакуйовано 150 осіб.

Водночас в ДСНС раніше повідомляли про 9 загиблих.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Фото: ДСНС