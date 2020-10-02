Пожежі на Луганщині можуть винести на обговорення у ТКГ - Верещук

Питання виникнення масштабних пожеж у Луганській області готується для розгляду на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала член фракції "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук журналістам 2 жовтня.

"Якщо буде доведено, що це ворожі підпали, це варто підіймати. Я знаю, що це питання і готується для розгляду і обговорення на ТКГ, у Тристоронній контактний групі. Бо йдеться про те, аби дозволити авіації підійматися в повітря і локалізовувати пожежі. А отже, звичайно, якщо будуть знайдені цьому підтвердження, це абсолютно і очевидно має бути обговорено на міжнародному майданчику", - сказала Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою відбув в Луганську область, щоб оцінити масштаби пожеж.

На території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.