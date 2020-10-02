Шмигаль вилітає на Луганщину, аби оцінити масштаби пожеж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою вилітає у п'ятницю в Луганську область, щоб оцінити масштаби пожеж.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Вилітаємо на Луганщину. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінимо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", - зазначив Прем'єр.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.

Унаслідок пожеж у Луганській області - 11 загиблих, 17 постраждалих.