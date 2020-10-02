Шмигаль вилітає на Луганщину, аби оцінити масштаби пожеж

Шмигаль вилітає на Луганщину, аби оцінити масштаби пожеж

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою вилітає у п'ятницю в Луганську область, щоб оцінити масштаби пожеж.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Вилітаємо на Луганщину. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінимо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", - зазначив Прем'єр.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

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За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.

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Унаслідок пожеж у Луганській області - 11 загиблих, 17 постраждалих. 

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