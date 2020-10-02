Зеленський перевірив, як ліквідовують наслідки паводків на Буковині

Президент Володимир Зеленський наполягає на швидшому освоєнні місцевою владою виділених урядом грошей на ліквідацію наслідків червневої повені на заході.

Про це він заявив, перебуваючи з робочою поїздкою на Буковині, де перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводку в червні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Володимир Зеленський позитивно оцінив той факт, що людям на 100% виплатили компенсації. Однак зазначив, що місцева влада має швидше освоювати кошти, якщо їх виділено Кабінетом Міністрів”, - розповіли в ОП.

В офісі глави держави нагадали, що влітку в результаті паводків було пошкоджено 31 гідротехнічну споруду та 17 мостів, підтоплено 51 населений пункт, 1750 житлових будинків, 3776 криниць, затоплено 819 підвалів, 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських угідь.

Крім того, із зони підтоплення відселили 136 осіб, з них – 42 дітей, троє людей загинуло.

Зазначається, що для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виділили 465,6 млн грн, із них уже виплатили майже 13 млн грн матеріальної допомоги населенню, а 20 млн грн, направлені на відновлення дорожньої інфраструктури, використали на 73%.

«Ми ліквідовуємо ці наслідки спільно з громадами. ОТГ, райдержадміністрації – всі разом ліквідують», - розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, відновлять інфраструктуру області, постраждалу внаслідок стихії, а саме – дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, 32 мости та мостові переходи, 12 берегоукріплювальних об’єктів, шість об’єктів водовідведення.

Очікується, що на всіх об’єктах роботи завершать протягом жовтня-листопада 2020 року.

Очільник області розповів, що питання виділення коштів значно пришвидшилося після особистого втручання Президента.

«Ви змінюєте систему управління державою й формат управління. Але разом з тим хочу відверто зазначити, що такий чинник, як ваш особистий приїзд до області, прискорює дуже багато процесів, які десь, можливо, пробуксовують. Це стосується й паводкових коштів», – зауважив Осачук.

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Своєю чергою жителі села Розтоки попросили главу держави звернути увагу на необхідність проведення берегоукріплення.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою на Буковині.

Фото: ОП