Зеленський на Буковині огляне будівництво Дністровської ГАЕС і зустрінеться з науковцями

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Буковину проінспектує хід програми “Велике будівництво”, спорудження другої черги Дністровської ГАЕС та проведе зустріч із вченими.

Як передає Укрінформ, таку програму поїздки оприлюднила пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області. Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації програми «Велике будівництво» на Буковині”, - розповіли в ОП.

Крім того, планується, що Президент огляне спорудження другої черги Дністровської ГАЕС та зустрінеться з ученими.

Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що Президент Володимир Зеленський напередодні увечері прибув до Чернівців, де прогулявся вечірнім містом із місцевими керівниками.