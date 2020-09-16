Кабмін виділив Буковині 432 мільйони для ліквідації наслідків червневих паводків

Кабінет Міністрів виділив Чернівецькій області 432 мільйони гривень для ліквідації наслідків червневих паводків.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Кабмін виділив Буковині 432 мільйони гривень на ліквідацію наслідків повені", - повідомив Осачук.

Він зазначив, що зараз потрібна злагоджена робота ОДА та органів місцевого самоврядування, щоб вчасно та ефективно провести аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали більше 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

На Прикарпатті загинули внаслідок стихії 3 особи.

Раніше уряд спрямував майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.