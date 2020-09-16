Кабмін виділив Буковині 432 мільйони для ліквідації наслідків червневих паводків

Кабмін виділив Буковині 432 мільйони для ліквідації наслідків червневих паводків

Укрінформ
Кабінет Міністрів виділив Чернівецькій області 432 мільйони гривень для ліквідації наслідків червневих паводків.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Кабмін виділив Буковині 432 мільйони гривень на ліквідацію наслідків повені", - повідомив Осачук.

Він зазначив, що зараз потрібна злагоджена робота ОДА та органів місцевого самоврядування, щоб вчасно та ефективно провести аварійно-відновлювальні роботи.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали більше 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

На Прикарпатті загинули внаслідок стихії 3 особи.

Раніше уряд спрямував майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

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