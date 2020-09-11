На Буковині відновлюють 5 ділянок доріг, які зруйнували червневі паводки

У Чернівецькій області відновлюють наразі 5 ділянок доріг, які зруйнувала червнева негода, на ремонт виділили майже 20 мільйонів гривень, 8 мільйонів із яких уже освоєно.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"У Чернівецькій області продовжують відновлювати дорожню інфраструктуру, яку пошкодила негода. Наразі ремонтують 5 ділянок доріг місцевого значення. Ремонтують вказані шляхи за кошти, виділені на ліквідацію наслідків негоди із резервного фонду державного бюджету. На їхнє відновлення уже витратили близько 8 мільйонів гривень, що складає 40% від наявної суми. Залишилося освоїти ще майже 11,9 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі ці дороги зруйнували червневі зливи. Наразі на ремонт виготовлено проєктно-кошторисну документацію, завершено експертизу, роботи стартували на всіх об’єктах.

"Два шляхи уже завершують, це Сергії – Рипень та Дихтинець – Гробище, інші плануємо зробити до кінця цього тижня", – розповів начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації Іван Микитюк.

Загалом, щоб повністю відновити дороги місцевого значення у Путильському районі, необхідно ще 118 мільйонів гривень. Очікують, що гроші для цих потреб виділять з резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали більше 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

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