Прикарпатці, які постраждали від червневої повені, отримали понад 69 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Як зазначили в ОДА, загальна кількість жителів Івано-Франківської області, які зареєстровані для виплати грошової допомоги, становить 3018 осіб. Уже отримали допомогу 2829 осіб, тобто 94% зареєстрованих постраждалих.

«Питання таких виплат у пріоритеті й залишатиметься на контролі до кінця року. Кошти зарезервовані, і якщо є документи на руйнування чи пошкодження майна, люди їх отримають», – зазначив під час щотижневої онлайн-наради голова облдержадміністрації Віталій Федорів.

Директор департаменту соціальної політики ОДА Володимир Корженьовський повідомив, що на сьогодні уже виплачено кошти чотирьом сім’ям загиблих під час червневих паводків прикарпатців, ще двом родинам з міст Яремче та Надвірна кошти надійдуть цього тижня.

Зокрема, завершено роботу з виплати грошової допомоги постраждалому населенню області у п’яти районах: Богородчанському, Верховинському, Городенківському, Долинському, Косівському районах, а також містах Калуші, Яремчі та Івано-Франківську. По три особи ще не отримали кошти у Коломийському та Тлумацькому районах. Продовжується робота з виплати грошової допомоги у Галицькому (50 осіб), Калуському (32 особи), Снятинському районі (16 осіб), Тисменицькому (54 особи) районах.

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Основними причинами затримки із виплатою посадовець назвав відсутність у громадян документів про право власності на житлові будинки, перебування власників житлових будинків за кордоном, невчасне надання реквізитів рахунків у банківських установах або необхідність їх уточнення.

Наразі триває робота щодо завершення подання списків осіб, які постраждали від стихійного лиха, для того, щоб до кінця поточного місяця робота щодо виплат була завершена.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок сильних дощів 22-23 червня в області були підтоплені понад 13 тис. житлових будинків, зруйновані 276 км доріг, 98 мостів.