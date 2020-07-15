На Прикарпатті відновили зруйнуваний повінню газопровід

У селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, який зруйнувала червнева стихія.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«У селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, який зруйнувала стихія 23-24 червня», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що у селі Назавизів повінь розмила береги і газопровід опинився у руслі річки. Без газу залишились більше тисячі людей у селах Гвізд і Мирне.

Наразі в області роботи з відновлення наслідків повені тривають. Без газопостачання ще залишаються понад 2 тисячі абонентів у Надвірнянському, Коломийському, Рожнятівському, Косівському і Калуському районах.

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В Івано-Франківській області під час повені 22-23 червня були підтоплені 263 населені пунктів, понад 13 тисяч житлових будинків пошкоджені, близько 20 - повністю зруйновані. Під час стихії загинули чотири людини. Збитки, завдані стихією, в області оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.