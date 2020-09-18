Повені на Прикарпатті: Зеленський хоче перевірити, куди пішли гроші для ліквідації

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку для ЗМІ висловив Президент України Володимир Зеленський в Івано-Франківську після робочого візиту в селище Ланчин.

«Ми побачили в Ланчині найвищого рівня дороги. Вже кажемо українського рівня, бо раніше я казав, що ми прагнемо робити дороги швейцарського рівня, а тепер кажу наші державні дороги. Чесно скажу, там ще багато питань. Найперше, до місцевої влади. Вважаю, що багато чого не зроблено, на жаль. Я це бачив, розмовляв з людьми…. є багато помилок», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що тепер роботи в селах, які постраждали від повені, йдуть повільніше. Втім, Президент здивований, що є такі сільські ради, де роботи поки не ведуться взагалі.

Володимир Зеленський оглянув відновлення селища Ланчин на Івано-Франківщині, яке влітку постраждало від повені / Фото: Офіс Президента

«Люди розповіли, що в деяких селах Ланчинської ОТГ та сусідніх роботи не ведуться. Я розумію, що це відповідальність місцевої влади. Але скажу відверто, що ми не будемо чекати… Я говорив людям, що це не наша відповідальність, але ми не можемо і так говорити, коли бачимо, що люди плачуть. …Тому будемо готувати фундаментальну реформу, щоб допомогти українським селам», - наголосив Президент.

За його словами, дорожні роботи не ведуться в селах Чорний Потік, Білі Ослави, Красне.

«Ми знаємо, що там дуже багато проблем, у людей немає доріг. Ми не будемо прикриватись тим, що там через повінь немає доріг. Чесно сказати, там їх і не було. Ми не звертаємо уваги на минуле, але несемо відповідальність за сьогодення. Зробимо там все, що зможемо. Інфраструктуру побудуємо… Після того, що я побачив, ми сформуємо комісію і відправимо в область… Вона перевірить усі потреби і помилки. Одна справа, коли держава виділяє гроші, а інша – перевірити, куди вони пішли», - зазначив Президент.

Він зауважив, що на Прикарпатті вже збудували 160 км державних доріг, ще 75 км – місцевих.

«Це – рекордна кількість доріг. За останні 5-10 років навіть сумарно не будувалась така кількість доріг. Цим пишаємось», - зазначив Зеленський.

Президент також закликав уряд розглянути запит щодо додаткового виділення коштів, а голові ОДА доручив відвідати всі населені пункти для вирішення питань місцевих мешканців.

“Усього в Івано-Франківській області через повінь влітку зазнали руйнувань 1457 об’єктів. Здебільшого роботи з ліквідації наслідків стихії не проводяться на них через відсутність коштів. Для вирішення проблеми на початку серпня ОДА звернулася з листом до Прем’єр-міністра України щодо додаткового виділення області коштів у розмірі 1,5 млрд грн”, - ідеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Президент наголосив, що Кабінет Міністрів має в найкоротші терміни відреагувати на звернення та сприяти вирішенню питання.

Крім того, за наполяганням глави держави, обласна та місцева влада мають прискорити темпи виконання робіт, особливо в частині облаштування дамб та відновлення проїзду дорогами.

Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Червневу повінь вважають найбільшою в області за останні 50 років. В області збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 млн грн на ліквідацію наслідків червневої повені.

18 вересня Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Івано-Франківську область.