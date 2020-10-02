У Дніпрі відкрили виставку Ройтбурда «Хроніки чумного року»
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Цей проєкт ми довго дуже чекали. Перед тим, як потрапив до Дніпра, він був представлений у Луцьку та Львові. У нас тут 37 робіт крайніх років автора. При цьому дві роботи були куплені музеєм Львова”, - зазначила директор Дніпропетровського художнього музею Тетяна Шапаренко.
За словами художника, одним із поштовхів для його проєкту стали обмеження звичного способу життя під час карантину.Виставка Олександра Ройтбурда «Хроніки чумного року» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
“Не випадково тут і натюрморти, на яких зображені ті речі, які нас оточували, коли ми були зачинені у власних квартирах. Крім того, був і другий поштовх — це безсилля людства перед хворобою, епідемією. Це все нагадало жахи Середньовіччя. І третє, що з цього випливає, - це криза просвітницького проєкту і вже нове середньовіччя, яке наповзає на нас, таке діджиталізоване, глобальне”, - говорить Ройтбурд.
Відповідаючи на питання кореспондента агентства про те, чому на його автопортреті у вбранні П’єро відсутні руки, Олександр Ройтбурд пояснив, що свої автопортрети він зазвичай пише 31 грудня.
“Я встаю і думаю, от напишу автопортрет, я навіть не знаю, яким він буде. Беру й працюю. А потім я йду святкувати Новий рік. Ще руки малювати, коли вже хочеться келих шампанського випити? Ви колись руки малювали? Це довго і зайве. Ця картина була написана 31 грудня минулого року і поштовхом для неї стала виставка Костянтина Сомова в нашому музеї, серед його персонажів у нього є і П’єро”, - пояснив художник.
Також основним полотном виставки стала картина мертвого чоловіка у масці, яку носили лікарі під час чуми.
Ще на одну роботу звернув увагу сам автор - “Пушкін в Болдино”. Відомо, що поет перебував у осінньому Болдино в той час, коли вирувала чума, тобто він теж був на карантині.
Олександр Ройтбурд — український художник, народився в Одесі в 1961 році, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педінституту. Очолює Одеський художній музей.
Представник південноукраїнської художньої школи, видатна фігура напрямку “контемпорарі” і “трансавангард”. Учасник більш ніж 100 виставок. Співзасновник асоціації “Нове мистецтво” (м Одеса). З 1989 року був членом Національної спілки художників України, наразі не є таким. Роботи художника зберігаються в музеях та приватних колекціях України, США.