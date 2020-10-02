У Дніпрі відкрили виставку Ройтбурда «Хроніки чумного року»

У Дніпровському художньому музеї відкрилася виставка одеського художника Олександра Ройтбурда “Хроніки чумного року”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей проєкт ми довго дуже чекали. Перед тим, як потрапив до Дніпра, він був представлений у Луцьку та Львові. У нас тут 37 робіт крайніх років автора. При цьому дві роботи були куплені музеєм Львова”, - зазначила директор Дніпропетровського художнього музею Тетяна Шапаренко.

За словами художника, одним із поштовхів для його проєкту стали обмеження звичного способу життя під час карантину.

Виставка Олександра Ройтбурда «Хроніки чумного року» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

“Не випадково тут і натюрморти, на яких зображені ті речі, які нас оточували, коли ми були зачинені у власних квартирах. Крім того, був і другий поштовх — це безсилля людства перед хворобою, епідемією. Це все нагадало жахи Середньовіччя. І третє, що з цього випливає, - це криза просвітницького проєкту і вже нове середньовіччя, яке наповзає на нас, таке діджиталізоване, глобальне”, - говорить Ройтбурд.

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Відповідаючи на питання кореспондента агентства про те, чому на його автопортреті у вбранні П’єро відсутні руки, Олександр Ройтбурд пояснив, що свої автопортрети він зазвичай пише 31 грудня.

“Я встаю і думаю, от напишу автопортрет, я навіть не знаю, яким він буде. Беру й працюю. А потім я йду святкувати Новий рік. Ще руки малювати, коли вже хочеться келих шампанського випити? Ви колись руки малювали? Це довго і зайве. Ця картина була написана 31 грудня минулого року і поштовхом для неї стала виставка Костянтина Сомова в нашому музеї, серед його персонажів у нього є і П’єро”, - пояснив художник.

Також основним полотном виставки стала картина мертвого чоловіка у масці, яку носили лікарі під час чуми.

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Ще на одну роботу звернув увагу сам автор - “Пушкін в Болдино”. Відомо, що поет перебував у осінньому Болдино в той час, коли вирувала чума, тобто він теж був на карантині.

Олександр Ройтбурд — український художник, народився в Одесі в 1961 році, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педінституту. Очолює Одеський художній музей.

Представник південноукраїнської художньої школи, видатна фігура напрямку “контемпорарі” і “трансавангард”. Учасник більш ніж 100 виставок. Співзасновник асоціації “Нове мистецтво” (м Одеса). З 1989 року був членом Національної спілки художників України, наразі не є таким. Роботи художника зберігаються в музеях та приватних колекціях України, США.