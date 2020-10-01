Українська мисткиня Юлія Красовська представила свої роботи на виставці в Болгарії

Роботи талановитої української художниці Юлії Красовської були представлені на художній виставці EXPO Artco19 у Національному палаці культури в Софії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Болгарії в Фейсбуці.

Зазначається, що ця унікальна арт-платформа у столиці Болгарії зібрала понад тисячу робіт сучасних митців.

В посольстві побажали Красовській подальших успіхів та нових цікавих проєктів.

У свою чергу, мисткиня розповіла в соцмережі, що із задоволенням взала участь у виставці, яку організатори називають «найбільшою і першою у своєму роді виставкою мистецтва на відкритому повітрі в Болгарії». Захід пройшов 26-27 вересня і зібрав під одним дахом художників з усієї Болгарії, які отримали можливість представити своє мистецтво широкій публіці.

Крім того, в рамках виставки відбувся аукціон сучасного болагрського мистецтва, для якого 78 болгарських художників надали одну зі своїх робіт.

На EXPO Artco19 загалом було представлене велике різноманіття картин, малюнків, колажів, фотографій, скульптур, текстилю тощо.

Програмою заходу також була передбачена панельна дискусія про вплив пандемії коронавірусу на ринок мистецтва.

Як повідомляється в ЗМІ, EXPO Artco19 реалізовано за фінансової підтримки Міністерства культури Болгарії.

Фото: сторінка Посольства України в Болгарії / Посолство на Украйна в България в Фейсбуці