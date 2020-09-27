На варшавському кінофестивалі Ukraїna! покажуть 35 фільмів

Цьогорічний варшавський кінофестиваль Ukraїna! через пандемію COVID-19 відбудеться у гібридному режимі.

На ньому буде показано 35 художніх, документальних та короткометражних кінострічок як у кінотеатрі “Ілюзіон”, так і в онлайн-режимі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила директорка кінофестивалю Ukraїna! Беата Бєронська-Лях.

“Крім традиційної варшавської частини кінофестивалю, яка відбудеться 21-25 жовтня у кінотеатрі “Ілюзіон”, матимемо також онлайн покази з 1 по 9 листопада на інтернет-платформі “Mojeekino”. Власне, це і є новиною цьогорічного кінофестивалю. Цей сценарій фестивалю є гібридним, але це - найкраще рішення, яке можна було прийняти у нинішній ситуації”,- заявила Бєронська-Лях.

За її словами, цьогорічний кінофестиваль є ювілейним - п’ятим, а тому планувалося запросити багато гостей з України. Проте пандемія коронавірусу внесла свої обмеження. Зокрема, йдеться про залучення нових фільмів для показу на фестивалі, оскільки кіновиробництво в Україні загальмувалося, а прем’єри нових фільмів відкладено на кінець цього року або на початок наступного. Крім того, до участі в кінофестивалі планувалося запросити кінорежисерів та акторів. Однак більшість з них не зможе приїхати у зв’язку з обмеженнями у перетині кордону між Україною і Польщею через пандемію коронавірусу.

Утім, як зазначила директор кінофестивалю, з режисерами та акторами після перегляду фільмів в кінотеатрі буде змога порозмовляти в онлайн режимі.

Цьогорічний фестиваль відкриє новий фільм Олега Сенцова “Номери”. На ньому покажуть також документальний фільм, який нещодавно переміг на 17-му кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity в Польщі - “Земля блакитна, ніби апельсин” режисерки Ірини Цілик. На кінофестивалі також буде показано кілька документальних стрічок режисера Сергія Лозниці –“Аустерліц”, “Похорон Сталіна” тощо.

Крім того, на фестивалі буде показано фільми, які перемогли на кінофестивалі Ukraїna! в минулі роки – “Гніздо горлиці”, “Міф”, “Процес. Російська Федерація проти Олега Сенцова”, “Додому”.

На кінофестивалі відбудуться також супутні події – виставки, дискусії тощо.

Як поінформувала Бєронська-Лях, у рамках цьогорічного кінофестивалю буде показано також два білоруські фільми – “Стриптиз і Війна” та “Два”.

Як і торік, фестиваль Ukraїna! відбудеться не лише у Варшаві, але й у Любліні.