Одеський міжнародний кінофестиваль розпочинається з онлайн-показів фільмів

Урочиста церемонія відкриття 11-ого Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч відбулась в інноваційному онлайн-форматі.

Так само протягом 9 днів відбуватимуться покази конкурсних фільмів, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу фестивалю.

"Цього року 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається онлайн. Урочиста церемонія відкриття теж пройшла в інноваційному онлайн-форматі. Наступні 9 фестивальних днів на вас чекає знайомство зі світовими кінохітами, учасниками та переможцями кінофестивалів класу А, спілкування з їхніми авторами, а також участь у Q&A із всесвітньо відомими діячами кіно", - йдеться у повідомленні.

Програмою ОМКФ передбачено, що першими будуть показані кінострічки "Воєнні канікули / Sommerkrieg" (конкурс європейських документальних кінострічок), фільм "Арабська туга / Un divan à Tunis" (у міжнародному конкурсі повного метра), картина "Ще нам усміхнеться доля" (національна конкурсна програма, короткий метр), фільм "Бєс" (національна конкурсна програма, повний метр).

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на пресслужбу Держкіно України, серед головних прем’єр фестивалю – створена за підтримки Держкіно «Атлантида» Валентина Васяновича (у Міжнародній конкурсній програмі). З підтриманих Держкіно стрічок також будуть представлені: у Національній конкурсній програмі повного метра – анімаційний фільм «Віктор Робот» Анатолія Лавренишина, ігрова стрічка «Урсус. Кавказький бурий ведмідь» Отара Шаматави та документальна «Не все буде добре» Адріана Пірву та Олени Максьом. У Національній конкурсній програмі короткого метра – короткометражна комедія «Ой!» Ольги Золотарьової. У секції Спеціальних показів представлять створений за підтримки Міністерства культури України фільм Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери».

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У межах кінофестивалю також відбудуться онлайн-заходи для кінопрофесіоналів, спрямовані на підтримку і розвиток української індустрії кіно та міжнародне просування українського кінематографа: Пітчинг і Work in Progress, серія презентацій та панельних дискусій, конкурс пітчингу серіалів EastSeries, promoLAB.

Після церемонії закриття фільми 11-го Одеського кінофестивалю будуть доступні до перегляду ще впродовж тижня. На численні прохання глядачів ОМКФ влаштовує додатковий тиждень фестивального кіно з 3 до 11 жовтня і продовжує термін перегляду стрічок, які матимуть найбільший попит у глядача.