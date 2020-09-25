Одеський кінофестиваль, який відкривається сьогодні, проходитиме онлайн

Церемонія відкриття 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) відбудеться сьогодні, 25 вересня, в інноваційному онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт фестивалю, представивши на YouTube тізер церемонії з ведучими Олегом Панютою та Яніною Соколовою.

"Цього року 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться онлайн - вперше за свою історію! Урочиста церемонія відкриття також проходитиме в інноваційному онлайн-форматі. Саме з неї розпочнеться свято кінематографу, яке знайомить глядача з найкращими світовими кінохітами, учасниками та переможцями кінофестивалів класу А та дозволяє першими побачити унікальні й інтелектуальні стрічки з усього світу з можливістю поспілкуватися з їхніми авторами та взяти участь в Q&A зі всесвітньо відомими діячами кіно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фільмом відкриття ОМКФ буде політична комедія "Босий імператор" (The Barefoot Emperor). За фабулою, Ніколаса ІІІ, короля бельгійців, поранено з пістолета у вухо під час неприємного інциденту в Сараєво. Він прокидається у санаторії на хорватському острові, де колись була літня резиденція Йосипа Тіто.

Королівська свита марно докладає зусиль, щоб Ніколас не дізнався: нещодавній крах їхнього королівства призвів до розвалу Європейського Союзу. Босий імператор Пітера Бросенсона і Джесіки Вудворт - це сиквел до їх попереднього фільму - "Король бельгійців", який отримав Гран-прі 8-го ОМКФ.

На фестивалі, що триватиме до 3 жовтня, будуть показані повнометражні фільми "Арабська туга", "Атлантида", "Вечеря в Америці", "Волонтерський рік", "Звірі, які чіпляються за соломинку", "Материнство", "На абордаж" та інші.

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Фільми 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю будуть доступні до перегляду також упродовж тижня після церемонії закриття. На численні прохання глядачів ОМКФ влаштовує додатковий тиждень фестивального кіно з 3 до 11 жовтня і подовжує термін перегляду стрічок, які будуть мати найбільший попит у глядача.

Фото: oiff.com.ua