У Херсоні стартував Міжнародний кінофестиваль аматорського кіно

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова комісії сприяння кіноаматорського руху в Україні НСКУ та член журі фестивалю Владислав Таранюк.

«Цьогорічний XV кінофестиваль «Кінокімерія» дистанційний, аматори не бачать наших очей, а ми їхніх, бачимо лише їх фільми, їх думки, які вони представили. Респект Херсону та Херсонській області, що не скасували фестиваль, було б прикро. Номінації традиційні, представлено близько 70 робіт», - сказав Таранюк.

З нинішніми технологіями, каже Таранюк, аматорські роботи дають якісну картинку візуальну, є дуже цікаві сценарні знахідки, операторські та режисерські роботи. Уже у перший день фестивалю журі переглядало, зокрема, картину В’ячеслава Бігуна, присвячену Любомиру Гузару «Дума про життя (після смерті)», розповів Таранюк.

Голова журі конкурсу, кінознавець Володимир Войтенко каже, що від фестивалю він чекає вражень і вони вже є після першого дня переглядів.

Як зазначив під час пресконференції з нагоди відкриття «Кінокімерії» член журі фестивалю, заслужений працівник культури України, викладач КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Юрій Ріпенко, серед цьогорічних робіт, що представлені на «Кінокімерії», він вже бачить такі, що можуть бути відібрані на Міжнародний фестиваль UNICA- 2021 від України.

Фільми представлені на фестивалі різнопланові, зокрема є пізнавальні, з актуальних питань (карантин та коронавірус), каже кінознавець, член журі фестивалю Олена Парфенюк. «У кожній з робіт автори намагаються висловити себе і робити те, що вони відчувають, як вони бачать наш світ. Це дуже приємно. Мені завжди цікаво дивитися роботи дитячі. Цього року «Веснянка» з Дніпра показала певний пласт робіт і є серед них і дуже цікаві фільми», - розповіла під час пресконференції Олена Парфенюк.

Уже 26 вересня, журі назве імена переможців фестивалю у наступних номінаціях: «Гран-Прі», «Кращий фільм дитячо-юнацьких аматорських студій», «Кращий аматорський фільм», «Кращий студентський фільм», «Кращий однохвилинний фільм», «Кращий професійний некомерційний фільм».

Вперше кінофестиваль «Кінокімерія» відбувся у 2006 році, тоді на нього з’їхалося 40 учасників, які представили 60 конкурсних робіт. У 2007 році він вже став всеукраїнським, а з 2008 року – міжнародним. У 2009 році в місті Гданську (Польща) на конгресі, що проводила UNICA – Міжнародна спілка кіно, член офіційної ради UNESCO – кінофестиваль «Кінокімерія» став дійсним членом від України. З цього моменту саме «Кінокімерія» здобула ексклюзивне право формувати спеціальну програму кращих аматорських фільмів від України для участі у престижному щорічному Міжнародному фестивалі UNICA.