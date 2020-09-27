На українсько-польському кордоні майже на 30% зріс рух вантажівок

На кордоні між Україною і Польщею упродовж трьох місяців літа (червень-серпень) рух вантажного транспорту, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зріс на приблизно 30%.

Про це йдеться у відповіді Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі (кордон з Львівською областю) на інформаційний запит Укрінформу.

Зокрема, упродовж червня-серпня цього року українсько-польський кордон у сфері відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі перетнуло 88,6 тис. вантажівок, що на 29,3% більше, ніж за літні місяці минулого року (68,4 тисяч).

За цей же період різко зменшився на кордоні рух людей, легкого транспорту та автобусів, що викликано пандемією COVID-19 й обмеженнями у перетині кордону.

Зокрема, влітку цього року на відрізку спільного кордону в Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі, кордон перетнуло 804 тис. людей, що на 79% менше, ніж торік (понад 3,7 млн). За цей же період на 76% зменшилася кількість легкових автомобілів і на 65% - кількість автобусів.