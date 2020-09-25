Україна попросить Словаччину пришвидшити пропуск на кордоні - Зеленський

Україна попросить Словаччину пришвидшити пропуск на кордоні - Зеленський

Укрінформ
Президент Зеленський заявив, що Україна проситиме словацьких колег пришвидшити пропуск на кордоні, аби зменшити черги. 

Про це він повідомив під час пресбрифінгу на Закарпатті, передає кореспондент Укріфнорму.

“Я повертався в Україну зі Словачччини через кордон і бачив черги, справді, люди стоять по 3-4 доби, це дуже важко. Ми зараз в хороших стосунках зі словацькими колегами, будемо просити їх пропускати швидше”, - сказав Зеленський.

Зі слів Президента, “ми повинні дружити з нашими сусідами, але, дійсно, на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути (щоб зменшити черги на кордонах)".

“Я вчора підходив до людей, говорив з ними, мені сказали, що черги через те, що дуже повільно пропускає словацька сторона”, - сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що для усунення черг на кордонах Закарпаття потрібно покращувати прикордонну інфраструктуру.

“Це проблема уже кількох років, з тих пір, як у нас збільшився експорт на країни ЄС. У нас не вистачає прикордонно-пропускної інфраструктури. Вирішення цього питання можливе тільки, якщо ми будемо будувати нові пункти пропуску” - зазначив Президент.

Як повідомлялося, 25 вересня Президент Зеленський перебуває з робочим візитом на Закарпатті.

Як раніше повідомлялося, на кордонах Закрапаття кілька тижнів підряд великі черги. На різних пунктах пропуску на угорському та словацькому кордонах стоять від трьохсот автівок.

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