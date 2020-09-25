Україна попросить Словаччину пришвидшити пропуск на кордоні - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна проситиме словацьких колег пришвидшити пропуск на кордоні, аби зменшити черги.

Про це він повідомив під час пресбрифінгу на Закарпатті, передає кореспондент Укріфнорму.

“Я повертався в Україну зі Словачччини через кордон і бачив черги, справді, люди стоять по 3-4 доби, це дуже важко. Ми зараз в хороших стосунках зі словацькими колегами, будемо просити їх пропускати швидше”, - сказав Зеленський.

Зі слів Президента, “ми повинні дружити з нашими сусідами, але, дійсно, на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути (щоб зменшити черги на кордонах)".

“Я вчора підходив до людей, говорив з ними, мені сказали, що черги через те, що дуже повільно пропускає словацька сторона”, - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що для усунення черг на кордонах Закарпаття потрібно покращувати прикордонну інфраструктуру.

“Це проблема уже кількох років, з тих пір, як у нас збільшився експорт на країни ЄС. У нас не вистачає прикордонно-пропускної інфраструктури. Вирішення цього питання можливе тільки, якщо ми будемо будувати нові пункти пропуску” - зазначив Президент.

Як повідомлялося, 25 вересня Президент Зеленський перебуває з робочим візитом на Закарпатті.

Як раніше повідомлялося, на кордонах Закрапаття кілька тижнів підряд великі черги. На різних пунктах пропуску на угорському та словацькому кордонах стоять від трьохсот автівок.