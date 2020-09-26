Авіакатастрофа Ан-26: рятувальники підтверджують загибель 26 осіб

На місці авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині знайдено тіла 25 загиблих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні)", - зазначили в ДСНС.

Водночас рятувальники нагадали, що за інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб.

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Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

25 осіб загинули на місці катастрофи, один курсант у лікарні – від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.