На Львівщині водій відмовився проходити ваговий контроль і висипав щебінь на трасу Київ-Чоп

В селі Гамаліївка на міжнародній трасі Київ-Чоп водій вантажівки з метою уникнення відповідальності відмовився від проходження габаритно-вагового контролю, після чого висипав весь вантаж, а саме щебінь на проїжджу частину дороги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області у Фейсбуці.

«Сьогодні на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп у селі Гамаліївка трапилася неприємна ситуація, коли водій вантажного транспортного засобу, з метою уникнення відповідальності, відмовився від проходження габаритно-вагового контролю і висипав вантаж (щебінь) на проїжджу частину дороги», - йдеться в повідомленні.

Тим не менше, відповідальності за правопорушення водію та власнику транспортного засобу уникнути не вдалося. Відповідно до законодавства України, на них складено низку нормативних документів, які передбачають відповідальність за адміністративне правопорушення.

Зокрема, інспектори Укртрансбезпеки склали протокол за статтею 164-1 КУпАП (Кодекс України про адміністративне правопорушення) - порушення порядку провадження господарської діяльності, що передбачає відповідальність від 17 до 34 тисяч гривень, а також за відмову від проходження габаритно-вагового контролю, згідно з постановою 879 КМУ складено протокол, яким передбачено штрафні санкції в розмірі від 1,7 до 3,4 тис. гривень.

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Інспектори патрульної поліції Львівської області склали протокол за статтею 139 КУпАП (пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення), відповідно до якої передбачено штраф 340 грн.

Крім цього, перевізник забезпечив та оплатив послуги екскаватора і додатковий вантажний автомобіль для усунення наслідків порушення.