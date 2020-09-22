Заборона дискотек і закриття ресторанів: на Дніпропетровщині посилюють карантин

Дніпропетровська обласна регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо нових карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

"Відсьогодні в області діють нові карантинні обмеження. Відвідання шкіл, садочків, закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти буде заборонено у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом, хворим на COVID-19, перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу. Забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо). Звертаємо увагу, що обмеження театрально- концертної діяльності не припиняється, а діє з дотриманням карантинних норм”, - йдеться в повідомленні.

Наразі, за інформацією представника Держпотребслужби у Дніпропетровській області Нелі Полюхович, в регіоні на карантині перебувають 4 навчальних заклади, серед вчителів та учнів яких було виявлено хворих коронавірусною інфекцією.

Нині на Дніпропетровщині – 4218 випадків коронавірусної хвороби. Одужав 2231 мешканець області, померли 92 людини.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 884 за минулу добу.