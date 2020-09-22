Національний круглий стіл "Історія" відбудеться 24 вересня в Одесі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

Як зазначається, координатором другого круглого столу буде декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк.

Серед учасників: Яна Барінова, незалежна експертка і консультантка з питань історичної спадщини, аспірантка університету Сорбонна, колишня виконавча директорка Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (2015 – 2019 рр.); Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума»; Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам’яті; Геннадій Васильчук, доктор історичних наук, професор кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, завідувач відділу аспірантури і докторантури Запорізького національного університету; Олександр Ройтбурд, художник, директор Одеського художнього музею; Андрій Козицький, історик, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка, головний редактор Енциклопедії Львова, автор монографій з історії авіації, військової історії Львова, сходознавства, автор першого в Україні посібника, присвяченого геноцидам людства; Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії політичних наук, академік Академії вищої школи України, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.Кураса НАН України; Оксана Довгополова, докторка філософських наук та професорка Одеського національного університету, кураторка програм Memory Lab, експериментального підрозділу Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; Віктор Савченко, доктор історичних наук, письменник, краєзнавець; Геннадій Тарасуль, кінорежисер, сценарист, літератор; Олександр Лисенко, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду ІІ Світової війни Інституту історії України НАНУ; Олесь Доній, координатор програми круглих столів, директор “Центру досліджень політичних цінностей”; Анатолій Шваб, доктор історичних наук, педагог, професор кафедри національної безпеки України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Інна Шугальова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ЗНУ, завідувачка відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору; Вадим Яковлєв, письменник; Олексій Ботвінов, музикант.

Онлайн-трансляція круглого столу буде доступна для всіх охочих - на сторінці круглих столів в Facebook та на YouTube.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня 2020 року в Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему "Культура діалогу".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.