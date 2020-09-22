У Сумській обласній лікарні планують збудувати новий хірургічний корпус - Шмигаль

У Сумську обласну лікарню придбають нове обладнання найближчим часом, а у наступні роки планують збудувати новий хірургічний корпус.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Поспілкувався з колективом Сумської обласної клінічної лікарні. Це головний заклад охорони здоров'я в області. Щорічно тут отримують послуги до 22 тисяч пацієнтів, а отже для них мають бути створені сучасні та комфортні умови. У рамках проєкту Президента "Велике будівництво" продовжується добудова корпусу В, найближчим часом буде придбане нове обладнання та розшириться список послуг", - написав Шмигаль.

Шмигаль відвідав Сумську обласну лікарню/ Фото: Телеграм прем'єр-міністра

Крім того, він зауважив, що на найближчі роки пріоритетним напрямом з модернізації закладу є будівництво нового хірургічного корпусу та реконструкція приймального відділення.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 22 вересня, перебуває на Сумщині в рамках робочої поїздки.

Як відомо, Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.