Коронавірус виявили ще у чотирьох хасидів на кордоні

У чотирьох хасидів із числа тих, що перебувають на українсько-білоруському кордоні в Нових Яриловичах Чернігівської області, виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомила чернігівська філія Суспільного телебачення України.

"У чотирьох хасидів, які перебувають на кордоні України з Білоруссю у Нових Яриловичах, виявили коронавірус. Про це Суспільному сказала голова чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксана Мудра. З її слів, дані їй надали білоруські колеги з Червоного Хреста", - ідеться у повідомленні.

За словами Мудрої, інфіковані хасиди відмовились від госпіталізації до білоруської лікарні й залишились на кордоні.

Зазначається, що в ніч із 16 на 17 вересня Оксана Мудра разом із представниками Національного комітету Червоного хреста та загону швидкого реагування, одягнуті у захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр, 60 літрів води, а також 4000 пакетів спеціальної їжі від єврейської общини Умані.

Як повідомляло агентство, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і залишаються на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску до сьогодні. В Україну їх не впускають через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню COVID-19. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня п/п "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття з Білорусі до лінії українського кордону паломники пояснюють бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування юдейського Нового Року - Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.