На Київщині за добу виявили 102 випадки COVID-19

У Київській області за минулу добу, 11 вересня, від коронавірусу померли 6 людей, зокрема і 33-річний чоловік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 102 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 7-ми дітей віком від 2 до 17 років та у 95 дорослих", - йдеться у повідомленні.

За добу надійшло повідомлення про шість летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли троє чоловіків віком: 70 років (с. Іванків Бориспільського району), 57 років (м. Обухів), 33 роки (с. Нові Петрівці Вишгородського району), та три жінки: 60 та 63 років (м. Біла Церква), 63 роки (м. Фастів).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1011 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 5739 осіб.

Одужали всього 4510 осіб, з них 379 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 81 особа, з них 9 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померли 134 хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.