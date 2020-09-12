У Покровську від COVID-19 померла головлікар міської лікарні

У місті Покровськ на Донеччині від COVID-19 померла головний лікар міської лікарні. Вона стала одною із чотирьох жертв хвороби за останню добу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Новий сумний рекорд на Донеччині. За добу – чотири смерті від коронавірусної хвороби. COVID-19 забрав життя 80-річної мешканки Мар’їнського району, 79-річного маріупольця, 63-річної мешканки Лиманської ОТГ та 63-річної покровчанки, головної лікарки Покровської міської лікарні Наталії Кандибко», - написав очільник області.

Загалом за добу 11 вересня, на Донеччині виявили 84 нових хворих на COVID-19, серед них - шестеро дітей та четверо медпрацівників: 23 - у Маріуполі (у тому числі 3 дітей); 20 - у Краматорську; 7 - у Великоновосілківському районі (у тому числі 1 дитина); 6 - у Слов’янську; 5 - у Мар’їнському районі; по 3 - у Бахмуті, Білозерському (у тому числі 1 дитина), Миколаївці та Черкаській ОТГ; по 2 - у Вугледарі, Добропіллі та Олександрівській ОТГ; по 1 - у Мирнограді (у тому числі 1 дитина), Торецьку, Новогродівці, Святогірську та Костянтинівському районі.

«Пандемія продовжує стрімке розповсюдження по Донеччині. Тож закликаю усіх до відповідальної поведінки», - закликав Кириленко жителів регіону.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 2026 осіб, з них 1114 одужали, 29 випадків - летальні.