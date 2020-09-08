Голову Львівської облради госпіталізували через COVID-19 - ЗМІ

Голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина поклали в лікарню через погіршення стану, спричиненого захворюванням на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ зі посиланням на львівське видання Leopolis.news.

Зазначається, що Ганущин наразі перебуває в КЗ ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр". Як повідомляє видання, він лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився.

Прессекретарка Львівської обласної ради Уляна Лаврик на прохання уточнити деталі госпіталізації відмовилася від коментарів.

Нагадаємо: в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.