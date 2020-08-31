У голови Львівської облради підтвердили COVID-19

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова облради написав у Фейсбуці.

«У п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - «РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено». Далі діяв за протоколом - сімейний лікар, антибіотики та самоізоляція»,- повідомив Ганущин.

Він додав, що попередив всіх контактних осіб, а їх виявилося чимало, оскільки Ганущин постійно бере участь в різного роду нагородженнях. Зокрема, лише в п’ятницю він вітав військових авіаторів, а в четвер в Дрогобичі нагороджував лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка та відкривав садок в Нагуєвичах і т.д..

Сам Ганущин не здивований результатом ПЛР-тесту: «Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого перебігу подій був готовий. Дуже розраховую, що вас вірус мине осторонь».

На Львівщині підтверджено 14510 випадків інфікування коронавірусом, з них 394 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 807 ПЛР-тестів. Відтак, 154 — позитивні. Серед них львів`ян — 78. Залишок проб у холодильнику — 403.

Як повідомляє Укрінформ, в Україні станом на 31 серпня зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.