З’їзд "Слуг народу" переносився через спалах коронавірусу в офісі - Арахамія

Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що з’їзд політичної сили переносився в тому числі через спалах в офісі “Слуги народу” коронавірусу.

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу “Україна 24”, передає Укрінформ.

“Чисто організаційні форми... Наприклад, у нас було, коли ми призначили дату з’їзду, у нас 8 осіб в цьому офісі партії захворіли на коронавірус. І поки ми всіх протестували, і потім там був спалах такий, ми там проводили дезінфекцію і так далі... Чисто логістичні причини. Потім у нас були поїздки в регіони... Вони теж якось все заплутали. Але зараз вже визначилися і точно переносити не будемо”, - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чому тричі переносилася дата з’їзду партії “Слуга народу”.

Він уточнив, що на з’їзді, який запланований на 31 серпня, будуть презентовані кандидати від “Слуги народу” в мери міст.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови парламентської фракції партії Євгенія Кравчук розповіла, що партія "Слуга народу" проведе свій з'їзд 31 серпня.

Раніше з'їзд партії “Слуга народу” планувався на 30 серпня. На ньому передбачався виступ Президента Володимира Зеленського.

Ще раніше у партії планували провести з’їзд 29 серпня.