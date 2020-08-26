З'їзд

З'їзд "Слуги народу" відбудеться 31 серпня

Укрінформ
Партія "Слуга народу" проведе свій з'їзд 31 серпня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник голови парламентської фракції партії Євгенія Кравчук.

"Так, з'їзд відбудеться 31 серпня", - сказала вона.

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Водночас Кравчук уточнила, що з'їзд відбудеться в обідній час. Адже 31 серпня, згідно з календарним планом, має відбутися засідання Погоджувальної ради ВР.

Як повідомлялося, раніше з'їзд партії "Слуга народу" планувався на 30 серпня. На ньому передбачався виступ Президента Володимира Зеленського.

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