Ще в одного депутата Київради виявили COVID-19

У депутата Київської міської ради Михайла Буділова діагностований COVID-19.

Про це Буділов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки, і використовувати індивідуальні засоби захисту – погіршення епідеміологічної ситуації в країні далося взнаки», – написав депутат.

Буділов підкреслив, що одразу повідомив сімейного лікаря про свій стан. Депутат планує працювати дистанційно.

Як повідомлялося, голова екологічної комісії та депутат Київської міської ради Костянтин Яловий заразився коронавірусом. Раніше коронавірус виявили у депутата Київської міської ради Олександра Бродського. Він перебуває на самоізоляції.

В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.

Фото: Facebook