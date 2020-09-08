Ще в одного депутата Київради виявили COVID-19

Ще в одного депутата Київради виявили COVID-19

Укрінформ
У депутата Київської міської ради Михайла Буділова діагностований COVID-19.

Про це Буділов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки, і використовувати індивідуальні засоби захисту – погіршення епідеміологічної ситуації в країні далося взнаки», – написав депутат.

Буділов підкреслив, що одразу повідомив сімейного лікаря про свій стан. Депутат планує працювати дистанційно.

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Як повідомлялося, голова екологічної комісії та депутат Київської міської ради Костянтин Яловий заразився коронавірусом. Раніше коронавірус виявили у депутата Київської міської ради Олександра Бродського. Він перебуває на самоізоляції.

В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.

Фото: Facebook

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