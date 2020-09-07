Морська вода біля узбережжя Одещини придатна для купання - МОЗ

Якість морської води біля узбережжя Одещини за санітарно-мікробіологічними показниками відповідає нормативним вимогам, непридатним для морського водокористування є лише один із міських пляжів Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

"У зонах рекреації морського водокористування Одеси та області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський і Татарбунарський райони) досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідала нормативним вимогам 1 проба (м. Одеса, пляж 16 станції Великого Фонтану)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також досліджено 25 проб морської води на відповідність санітарно-хімічним показникам. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

Станом на 7 вересня температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°С.