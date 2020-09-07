На всіх 14 пляжах Києва не рекомендують купатися
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Укрінформ
На всіх муніципальних пляжах Києва купатися не рекомендовано.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Плесо" у Фейсбуці.
За даними КП, червоні прапори (не купатися) встановлено на всіх офіційних пляжах Києва: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмісна Слобідка", "Тельбін", "Райдуга", "Центральний", "Чорторий", "Галерний", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".
На підприємстві пояснили, що така ситуація зумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що випали 3 вересня. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води, кажуть у "Плесі".