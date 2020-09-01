Кабмін перерахував регіонам 8,5 мільярда освітньої субвенції

Кабмін перерахував регіонам 8,5 мільярда освітньої субвенції

Укрінформ
Кабінет Міністрів перерахував 8,5 млрд грн на рахунки органів місцевого самоврядування, які можуть використовуватися на закупівлю засобів індивідуального захисту, дезінфекторів тощо.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні 8,5 млрд грн освітньої субвенції, яка є в резерві, роздано органам місцевого самоврядування. Ці кошти лежать на рахунках місцевого самоврядування і можуть використовуватися для цієї мети - тобто на закупівлю засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і всього необхідного для того, щоб надійно забезпечити навчальний процес», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на брифінгу заявив, що МОН не отримало жодних видатків із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

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Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.

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