Кабмін розподілив 1,1 мільярда областям, які прийняли найбільше переселенців

Кабінет Міністрів розподілив 1,1 млрд грн державної субвенції для реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури в областях, де проживає найбільше внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд перерозподілив 1,1 млрд грн державної субвенції для реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури. Кошти будуть розподілені місцевим бюджетам на реалізацію 243 проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що програма орієнтована перш за все на області, які прийняли найбільшу кількість переселенців, тому кошти здебільшого будуть спрямовані на місцеві бюджети в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та інших областях.

Шмигаль додав, що уряд продовжує реалізацію програми Президента «Велике будівництво» та створює всі необхідні умови, щоб процес ішов без зупинок.

За підсумками засідання Кабінет Міністрів також затвердив проєкти розпоряджень про відведення земельних ділянок у Харківській та Полтавській областях під потреби капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Київ – Харків – Довжанський.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.