Уряд виділив 5,6 мільйона на житло для переселенців

Кабінет міністрів виділив 5,5 млн грн для придбання житла для 55 переселенців.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Додам декілька слів про виділення коштів на житло для переселенців. Це 5,5 млн грн для придбання 18 квартир та одного будинку. 55 переселенців в Донецькій та Запорізькій області отримають власне житло. Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, за рахунок коштів субвенції буде придбано на Донеччині у місті Краматорськ 10 квартир, у місті Покровськ – 8 квартир, у місті Приморськ Запорізької області – 1 будинок.

Загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир та 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінсоцполітики, станом на 3 серпня в Україні обліковано 1 450 798 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Фото: kmu.gov.ua