Уряд виділив 5,6 мільйона на житло для переселенців

Уряд виділив 5,6 мільйона на житло для переселенців

Укрінформ
Кабінет міністрів виділив 5,5 млн грн для придбання житла для 55 переселенців.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Додам декілька слів про виділення коштів на житло для переселенців. Це 5,5 млн грн для придбання 18 квартир та одного будинку. 55 переселенців в Донецькій та Запорізькій області отримають власне житло. Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, за рахунок коштів субвенції буде придбано на Донеччині у місті Краматорськ 10 квартир, у місті Покровськ – 8 квартир, у місті Приморськ Запорізької області – 1 будинок.

Загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир та 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінсоцполітики, станом на 3 серпня в Україні обліковано 1 450 798 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Фото: kmu.gov.ua

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