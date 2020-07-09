На пільгові кредити для переселенців та ветеранів війни виділять 14,6 мільйона

На пільгові кредити для переселенців та ветеранів війни виділять 14,6 мільйона

Укрінформ
На фінансування програми пільгового довгострокового кредиту на придбання житла внутрішньо переміщеним особам та учасникам антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил з держбюджету спрямують 14,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону 9 липня.

"У 2020 році на фінансування програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла» у держбюджеті передбачено 14,6 млн грн. Фінансування стало можливим завдяки коштам, що надійшли в якості повернення кредитів, отриманих громадянами у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Заначається, що відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» були внесені 13 квітня 2020 року, а 8 липня уряд вніс зміни до Порядку використання бюджетних коштів за цією програмою, згідно з якими видатки за програмою будуть спрямовані для надання кредитів у рівних частинах: 50% учасникам АТО/ООС та 50% – ВПО.

Проєкт постанови був розроблений Мінрегіоном.

У міністерстві нагадують, що програму з надання пільгового кредиту на придбання житла ВПО та учасниками АТО/ООС було впроваджено у 2019 році. Тоді кредит отримали 98 сімей учасників АТО/ООС та 100 сімей ВПО.

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Головним розпорядником Програми є Мінрегіон, головним виконавцем (одержувачем коштів) – Держмолодьжитло.

Порядком використання коштів за цією програмою, який затверджено Постановою Кабінету міністрів України № 980 від 27 листопада 2019 р., передбачено, що що об’єктом кредитування може бути квартира у багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (новобудова або вторинний ринок), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому.

Одержувачі кредиту самостійно обирають житлові об’єкти.

Кредит надається на термін до 20 років під 3% річних. У день укладання кредитного договору позичальник має сплатити власний внесок не менше 6%.

Розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями здійснює Мінрегіон пропорційно кількості зареєстрованих заяв у відповідному регіоні.

Перелік осіб, що у поточному році отримають кредит, схвалюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном.

Заяви про намір отримати кредит та анкети подаються до регіональних управлінь Держмолодьжитла

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