На пільгові кредити для переселенців та ветеранів війни виділять 14,6 мільйона

На фінансування програми пільгового довгострокового кредиту на придбання житла внутрішньо переміщеним особам та учасникам антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил з держбюджету спрямують 14,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону 9 липня.

"У 2020 році на фінансування програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла» у держбюджеті передбачено 14,6 млн грн. Фінансування стало можливим завдяки коштам, що надійшли в якості повернення кредитів, отриманих громадянами у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Заначається, що відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» були внесені 13 квітня 2020 року, а 8 липня уряд вніс зміни до Порядку використання бюджетних коштів за цією програмою, згідно з якими видатки за програмою будуть спрямовані для надання кредитів у рівних частинах: 50% учасникам АТО/ООС та 50% – ВПО.

Проєкт постанови був розроблений Мінрегіоном.

У міністерстві нагадують, що програму з надання пільгового кредиту на придбання житла ВПО та учасниками АТО/ООС було впроваджено у 2019 році. Тоді кредит отримали 98 сімей учасників АТО/ООС та 100 сімей ВПО.

Читайте також: У Мінсоцполітики планують створити соціальну сервісну службу

Головним розпорядником Програми є Мінрегіон, головним виконавцем (одержувачем коштів) – Держмолодьжитло.

Порядком використання коштів за цією програмою, який затверджено Постановою Кабінету міністрів України № 980 від 27 листопада 2019 р., передбачено, що що об’єктом кредитування може бути квартира у багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (новобудова або вторинний ринок), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому.

Одержувачі кредиту самостійно обирають житлові об’єкти.

Кредит надається на термін до 20 років під 3% річних. У день укладання кредитного договору позичальник має сплатити власний внесок не менше 6%.

Розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями здійснює Мінрегіон пропорційно кількості зареєстрованих заяв у відповідному регіоні.

Перелік осіб, що у поточному році отримають кредит, схвалюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном.

Заяви про намір отримати кредит та анкети подаються до регіональних управлінь Держмолодьжитла